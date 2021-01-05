سياسيون معارضون في فنزويلا ينسحبون من الجمعية الوطنية الجديدة

أعلن العديد من أعضاء المعارضة الفنزويلية بقيادة زعيم المعارضة الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، خوان جوايدو، انسحابهم من الجمعية الوطنية الجديدة (البرلمان) .

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة عبر تويتر من قبل ستالين جونزاليس ، رئيس حزب "حقبة جديدة" المنتمي لتيار يسار الوسط وماريالبرت باريوس من حزب العدالة أولا ودينيس فرنانديز من حزب العمل الديمقراطي.

وعزا مراقبون الخطوة إلى الخوف من العواقب المحتملة. كما اعترف جونزاليس بأن المعارضة ارتكبت أخطاء أيضا على مدى السنوات الخمس الماضية.

ومددت الجمعية الوطنية مؤخرا ولايتها وولاية رئيس الجمعية جوايدو ، لكن المحكمة العليا في فنزويلا أعلنت بطلان هذه الخطوة .

وأسفرت انتخابات السادس من ديسمبر عن فوز التحالف اليساري للرئيس نيكولاس مادورو بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية. وفقد جوايدو السيطرة على المؤسسة الحكومية الوحيدة التي كانت لا تزال في أيدي المعارضة.

وقاطعت المعارضة تلك الانتخابات إلى حد كبير، لأنها لم تعتبرها حرة ونزيهة.

وتعاني فنزويلا من أزمة عميقة، حيث أعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في أوائل عام 2019 وتم الاعتراف به كرئيس شرعي للدولة من قبل العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة. لكن مادورو احتفظ بقبضته على السلطة بمساعدة جيش فنزويلا القوي.