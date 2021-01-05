ولي العهد السعودي يعانق أمير قطر لدى وصوله للسعودية للمشاركة في القمة الخليجية

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وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى مدينة العلا السعودية للمشاركة في القمة الخليجية.

وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تعانقا بالمطار .

وكان ولي العهد السعودي استقبل اليوم أيضا قادة الوفود المشاركة في القمة.

ويشارك في القمة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما يشارك الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووصل كذلك السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

كما وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بمملكة البحرين.