نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور، معربا عن مخاوفه بشأن القدرة الاستيعابية لمستشفيات الولاية في حال انتشار السلالة الجديدة التي سُجلت في بريطانيا أولا.

وقال الحاكم -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية- إن الحالة المسجلة كانت لدى رجل في الستينات من عمره، مشيرًا إلى أن الرجل، الذي يتعافى من مرض "كوفيد-19"، لم يسافر مؤخرا، ما قد يدل على أن الوباء بالسلالة الجديدة بدأ في الانتشار في المنطقة.

وأجرت نيويورك 5 آلاف اختبار للكشف عن السلالة الجديدة من الفيروس، وعثرت إلى الآن على حالة واحدة، وفقا لكومو، الذي رأى أن ارتفاع نسبة إشغال المستشفيات قد تسبب بإغلاق مجدد للاقتصاد المحلي ما قد "يؤدي إلى تغيير مجريات اللعبة".

وتضررت نيويورك بالذات بشدة منذ انتشار الجائحة في الولايات المتحدة، وإلى الآن تحتل المرتبة الأولى في معدل الوفيات بالمرض، إذ سجلت 38 ألفا و575 حالة وفاة حتى أمس الاثنين، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.