انتشال أكثر من 2000 جثة عقب انتهاء القتال بين أرمينيا وأذربيجان في ناجورنوا كارباخ

بعد مرور قرابة شهرين على انتهاء القتال في منطقة ناجورنو كاراباخ الواقعة في جنوب القوقاز، يتواصل البحث عن قتلى من الجنود والمدنيين.

وبحسب معلومات نشرت اليوم الثلاثاء، انتشلت سلطات ناجورنو كاراباخ وحدها 1184 جثة.

كان تم أول أمس الأحد اكتشاف رفات حوالي 20 شخصا، كان من بينهم قروي مسن، ويتعين أن يوضح الآن فحص الطب الشرعي هويات هؤلاءالأشخاص.

ولدى متخصصين من أذربيجان فرق بحث خاصة بهم ، ويقولون إنهم انتشلوا حتى الآن جثث 334 جنديا أذربيجانيا قُتلوا و 988 من أفراد القوات المسلحة الأرمينية.

ويعني هذا أنه تم اكتشاف أكثر من 2000 جثة.

ونقلت وسائل إعلام أذربيجانية عن رئيس اللجنة الحكومية المسؤولة عن عمليات البحث أن العمل لم ينته بعد.

وقال أطباء الطب الشرعي في أرمينيا إنهم فحصوا حوالي 3360 جنديا قتيلا .

ويقدر عدد المفقودين بأكثر من 1000 شخص. ويتم الاحتفاظ برفات عدد لا يحصى من الجنود في مشارح البلاد. ولم تعط السلطات رقما محددا بعد.

وتخشى المعارضة من أن يؤدي اكتشاف حجم الموقف إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل ، لأنه كانت هناك احتجاجات على مدار أسابيع ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان في جمهورية أرمينيا الفقيرة السوفيتية السابقة .

وتلقى المعارضة والمتظاهرون باللوم علي رئيس الوزراء في الهزيمة العسكرية على ايدي أذربيجان المجاورة ويطالبون باستقالته.

وقال باشينيان في خطابه بمناسبة العام الجديد: "علينا مواجهة الحقائق الجديدة"،وحذر من انتشار الفوضى والذعر في أرمينيا.