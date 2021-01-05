انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء.

ونقدم بثًا مباشرًا لفعاليات القمة نقلًا عن فضائية إكسترا نيوز:

