 بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ41 - بوابة الشروق
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بث مباشر.. انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ41

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 2:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 2:16 م

انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء.
ونقدم بثًا مباشرًا لفعاليات القمة نقلًا عن فضائية إكسترا نيوز:


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