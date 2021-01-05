سنغافورة تبحث إنشاء ممرات للسفر مع فيتنام وتايلاند وفرنسا

قال وزير التجارة والصناعة السنغافوري تشان شون سينج، في رد مكتوب على استفسار برلماني، إن سنغافورة تجري محادثات لإطلاق ممرات سفر محتملة مع فيتنام وتايلاند وفرنسا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن سنغافورة استقبلت حتى الآن 4000 زائر من الصين في إطار اتفاقات سابقة بين الجانبين لإقامة ممرات سفر.

وقال تشان إن الصين وسنغافورة تواصلان المحادثات بشأن زيادة فتح الحدود بينهما مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه، أطلقت شركة الطيران الوطنية السنغافورية أواخر الشهر الماضي ما تسميه "عملية جديدة للتحقق الصحى الرقمى"، تسمح للركاب بتقديم نتائج فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا الخاصة بهم وتسجيل ما إذا كانوا حصلوا على اللقاح وذلك عبر هواتفهم المحمولة أو الذكية أثناء السفر.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية إن الخطة، التي أطلقت لأول مرة في رحلاتها إلى الدولة المدينة من جاكرتا وكوالالمبور القريبتين، هي "الأولى في العالم".

ومع تردد معظم دول آسيا والمحيط الهادئ في إعادة فتح حدودها أمام المسافرين منذ ظهور الوباء في مارس الماضي، سمحت سنغافورة منذ منتصف العام بدخول السائحين من أستراليا وبروناي ونيوزيلندا وفيتنام، وأبرمت اتفاقات "للمعاملة بالمثل" فيما يتعلق بالعمل أو السفر الضروري مع دول مثل الصين وألمانيا واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية.