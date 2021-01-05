 طمر أجزاء من فندق أسفل الصخور في إيطاليا دون تسجيل إصابات - بوابة الشروق
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طمر أجزاء من فندق أسفل الصخور في إيطاليا دون تسجيل إصابات

علم إيطاليا
علم إيطاليا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 8:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 8:49 م

قالت الشرطة المحلية في جنوب تيرول بإيطاليا، يوم الثلاثاء، إن صخورا متساقطة طمرت أجزاء من فندق.

وقالت الشرطة، إنه تم إغلاق الفندق عندما أسفر انهيار أرضي عن اصطدام الحطام والصخور بأحد المباني، دون تسجيل إصابات.

وأظهرت صور أن الصخور انفصلت عن جرف فوق الفندق، ودمرت أجزاء من المنشأة.

وعملت خدمات الطوارئ على تأمين منطقة الحادث بعد الظهر وفحص الأضرار.

وتعرض شمال شرقي إيطاليا لعواصف وهطول الثلوج يومي الاثنين والثلاثاء، ما أسفر عن تنفيذ فرق الإطفاء لمئات العمليات، بما في ذلك تطهير الشوارع والأسطح من الثلوج وسحب السيارات المحاصرة.


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