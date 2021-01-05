خبير قانوني أمريكي: مكالمة ترامب المسربة حول نتائج جورجيا تعكس نية إجرامية

قال أندرو وايسمان، المدعي العام السابق في فريق المحقق الخاص بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 روبرت مولر، إن هناك أدلة على وجود "نية إجرامية" في المكالمة الهاتفية المسربة بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وسكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبرجر.

وفي المكالمة الهاتفية، التي سربتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم الأحد، سُمِع ترامب وهو يخبر رافينسبرجر، بـ"إيجاد أصوات كافية لإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية".

وقال وايسمان، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أجزاء كثيرة من المكالمة المسربة تثبت نية ترامب الإجرامية".

ووصف ويسمان محتوى المكالمة بأنها "أكاذيب وتفتقد للحقائق"، مشيرا إلى أن " ترامب سعى للعثور على عدد دقيق من الأصوات للفوز"، وفقا لصحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

واختلف الخبراء القانونيون بشأن ما إذا كان ترامب قد انتهك القوانين، ووايسمان هو واحد من العديد من الخبراء القانونيين والمدعين الذين قالوا إن المكالمة المسربة بين ترامب ورافينسبرجر تنتهك قوانين الانتخابات.

وفي المكالمة، ادعى ترامب بلا أساس عدة مرات أنه فاز في الانتخابات في جورجيا بمئات الآلاف من الأصوات، وفي النهاية طلب من رافينسبرجر "العثور" على 11780 صوتا إضافيا تم الإدلاء بها لصالحه. وحذر الرئيس رافينسبرجر من المسؤولية الجنائية المحتملة لعدم التحقيق في تزوير الناخبين.

وذكرت "واشنطن بوست"، أن الديمقراطي الوحيد في مجلس انتخابات جورجيا قد دعا إلى إجراء تحقيق فيما إذا كان ترامب قد ارتكب أي انتهاكات مدنية أو جنائية أثناء المكالمة.

وقالت لي آن ويبستر، محامية الدفاع الجنائي في أتلانتا، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المكالمة "تنتهك بوضوح قوانين جورجيا" ضد تزوير الانتخابات.

وأوضحت ويبستر أنه "يمكن أيضا استخدام القوانين الفيدرالية لمعاقبة أي شخص يحرم أو يخدع أو يحاول عن قصد حرمان سكان الولاية من إجراء عملية انتخابية نزيهة".

وشاطر المحامون، ويسمان، الرأي، بأن طلب ترامب لعدد محدد من الأصوات، وما يمكن اعتباره تهديدات قانونية مستترة، يعني أن المكالمة تنتهك قوانين الانتخابات الفيدرالية للولاية.

ومع ذلك، قال خبراء قانونيون آخرون للصحيفة الأمريكية، إنه نظرا لأن ترامب لم يعلن صراحة عن نيته متابعة أي تهديدات قانونية، ولأنه سيكون من الصعب إثبات أنه متيقن من خسارته في جورجيا وكان يحاول عكس نتائج الانتخابات بشكل غير قانوني، فإنه من غير المرجح أن يخضع ترامب للمحاكمة.