دول مجلس التعاون تشيد باستعدادات قطر لمباريات نهائيات كأس العالم 2022

أشاد المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي، بالاستعدادات التي تقوم بها دولة قطر، لاستضافة كأس العالم 2022، مجدداً دعم دول المجلس لقطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح هذا المونديال.

كما رحب المجلس في البيان الختامي للدورة الحادية والأربعون، المنعقدة في مدينة العلا السعودية، اليوم الثلاثاء، بإستضافة دولة قطر "إكسبو" البستنة بعنوان "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، والمزع عقده بالدوحة من أكتوب 2 أكتوبر 2023 حتى 28 مارس 2024.

وأشار البيان الختامي إلى إعلان أمير قطر تميم بن حمد، إجراء انتخابات مجلس الشوري أكتوبر المقبل، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون بين المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون.