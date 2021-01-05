أمير الكويت: نقدر دور القيادة المصرية ودعمها للقضايا التي تهم أمن المنطقة

أعرب أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن ترحيبه بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية، في القمة الخليجية.

وقال الصباح، في كلمته خلال افتتاح القمة الخليجية الـ41، اليوم الثلاثاء، إنه يقدر دور القيادة المصرية ودعمها للقضايا التي تهم أمن المنطقة

وأشاد بما وصفه بجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومستشاره جاريد كوشنر، لدعم اتفاق العلا.

وأضاف أنه يثمن حرص الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير للشعوب.

انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء.