وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 1.8 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مدينة فرانكفورت، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وصل إلى 35 ألفا و748 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1.45 مليون شخص.

يشار إلى أنه قد مضى نحو 49 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وعلى صعيد متصل، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الثلاثاء أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11و897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 944 حالة وفاة إثر الإصابة به في غضون 24 ساعة.

ولكن المعهد أشار إلى أن تحليل البيانات حاليا يعد صعبا؛ لأنه تم اكتشاف حالات الإصابة خلال فترة أيام عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة وما حولهما وتسجيلها ونقلها بشكل متأخر.

يشار إلى أن أعلى عدد لحالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس خلال يوم واحد تم تسجيله يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر الماضي وبلغ آنذاك 1129 حالة وفاة. وتم تسجيل أعلى عدد لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس خلال يوم واحد في يوم 18 ديسمبر الماضي بإجمالي 33 ألفا و777 حالة إصابة.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء بلغ مليون و787 ألفا و410 حالات إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس 35 ألفا و518 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا نحو مليون و424 ألفا و700 شخص.

وجاء في تقرير المعهد أمس الاثنين، أنه بلغ عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا 0.85، فيما كان يبلغ أول أمس الأحد 0.91، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى لـ85 شخصا آخرين.

وإذا ظل هذا العدد أقل من 1 لمدة طويلة، فإن ذلك يعني أن عملية حدوث العدوى تتراجع. ولكن المعهد أكد أنه يتم حاليا التقليل من قيمة إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس بسبب التأخير في تسجيل الحالات الجديدة.