الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قطاع الصلب الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على قطاع الصلب الإيراني، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC حدد موردًا صينيًا لمادة الـgraphite electrodes وهي عنصر أساسي في إنتاج الصلب، بالإضافة إلى 12 منتجا إيرانيا من الصلب والمعادن، وثلاثة وكلاء مبيعات في شركة قابضة إيرانية كبرى للمعادن والتعدين.

وقالت إن «قطاع المعادن الإيراني يعتبر مصدر دخل مهم للنظام الإيراني، حيث يدر ثروة لقادته الفاسدين ويمول مجموعة من الأنشطة الشائنة، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم الجماعات الإرهابية الأجنبية في الداخل والخارج».