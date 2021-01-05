السجن 8 أشهر لموظف سرق مقتنيات من قصر باكنجهام في لندن

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سُجن موظف لمدة ثمانية أشهر بتهمة سرقة عشرات الميداليات والصور التي تحمل توقيعات وغيرها من المتعلقات من قصر باكنجهام في لندن.

وذكرت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية مساء الاثنين أن الرجل / 37 عاما / اعترف بثلاثة اتهامات بالسرقة.

وعثرت الشرطة على "كمية كبيرة" من المسروقات خلال تفتيش مقره في القصر.

وباع الرجل المسروقات، بما في ذلك ميداليتان وألبوم صور لمأدبة ملكية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقيمة أقل بكثير من قيمتها على موقع إيباي.

ويعمل الرجل موظفا في القصر منذ عام 2015.

وذكرت الوكالة أن بعض المسروقات تراوحت قيمتها بين 10 آلاف و 100 ألف جنيه استرليني (13 ألفا و500 دولار إلى 135 ألف دولار).