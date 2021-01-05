طبيب أوهايو: أبحاث كثيرة أثبتت أن مرضى السمنة المفرطة أكثر عرضة للإصابة بكورونا

قال الدكتور محمد دهمان، الطبيب المصري الحاصل على لقب «طبيب أوهايو»، إن طبيعة تخصصه هي الجراحات الدقيقة والسمنة المفرطة، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير بمرض السمنة خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لما يسببه من مشكلات صحية، مثل داء السكر والضغط والكوليسترول ومشكلات المفاصل وغيرها.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، أن أبحاث كثيرة أثبتت أن من يعانون من السمنة المفرطة أكثر عرضة للإصابة بكورونا، إضافة إلى أن نسبة الوفيات بينهم تكون عالية.

ولفت إلى أنه يعمل في هذا التخصص منذ 15 عامًا، مضيفًا أن عام 2020 شهد اهتمامًا كبيرًا بالصحة العامة، بسبب جائحة كورونا.

وأعرب عن امتنانه لاختياره ليكون «طبيب أوهايو» لمدة خمس سنوات متواصلة، قائلًا: «السنة دي كان لها طعم مختلف لأنها فتحت للقاعدة الجماهيرية العامة من تمريض وأخصائيين وأطباء وغير أطباء».