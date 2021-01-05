الصين: تسجيل 33 إصابة بكورونا بينها 17 حالة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 33 إصابة جديدة بينها 17 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 14 حالة في مقاطعة خبي وحالتين في مقاطعة لياونينغ وحالة واحدة في بكين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87183 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع ست حالات في شنجهاي، وأربع حالات في قوانغدونغ، وحالة واحدة في كل من تيانجين ومقاطعات لياونينغ وجيانغسو وفوجيان وخنان وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4339 حالة غادر منها 4045 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 12 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82117 شخصا، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 37 حالة جديدة بدون أعراض، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 318 حالة منها 240 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 9017 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 153 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 815 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8055 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و696 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.