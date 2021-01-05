الاتحاد الأوروبي يفاوض فايزر وبيونتيك لمضاعفة مشترياته من لقاحات كورونا

كشفت مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع شركتي فايزر وبيونتيك للتوصل إلى اتفاق من شأنه مضاعفة أعداد اللقاحات المضادة لكورونا التي تحصل عليها دول التكتل.



ونقلت وكالة "بلومبرج" عن المصادر أن الاتفاق الجديد سيشمل 100 مليون جرعة، مع خيار لإضافة 200 مليون جرعة أخرى.



وتأتي محاولة تأمين المزيد من جرعات لقاح فايزر/بيونتيك بعد أقل من أسبوع من قيام التكتل، الذي يضم 27 دولة، بزيادة عدد الجرعات المطلوبة من هذا اللقاح من 200 مليون إلى 300 مليون.



وإذا ما تم الحصول على إجمالي الجرعات المتضمنة في الاتفاق الجديد، فسيرتفع العدد الإجمالي للجرعات التي تم الحصول عليها إلى 600 مليون، وهو ما يكفي لتلقيح ثلثي عدد سكان التكتل بجرعتين من اللقاح.



وضغطت الدول الأعضاء على الاتحاد الأوروبي لتأمين المزيد من الجرعات مع ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بالفيروس، وتمديد الإغلاقات، إلى جانب مخاوف القادة بشأن احتواء السلالة الجديدة الأكثر قدرة على الانتشار والتي بدأت من بريطانيا.



تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن الاتحاد الأوروبي وقع على اتفاقيات مع عدد من الشركات للحصول على نحو ملياري جرعة من اللقاحات التي طورتها ضد كورونا، فإن لقاح فايزر/بيونتيك هو الوحيد الذي حصل على موافقة الجهات التنظيمية حتى الآن.