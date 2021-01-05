أبو الغيط: مخرجات قمة العلا تعزز قوة الجامعة العربية

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وقال أبو الغيط في تصريحات صحفية عقب مشاركته بالقمة الخليجية إن أي تحركٍ فعال يؤدي إلى تصفية الأجواء العربية، ويصب في صالح النظام العربي الجماعي هو محل ترحيب، وهو يعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها".

وأضاف: "لا شك أن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب الصدع في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الأخوة.. فالخلافات العربية تخصم من الأمن العربي وينبغي تجاوزها في أسرع وقت".

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة، عن أبو الغيط تأكيده أهمية العمل على تعزيز هذه الحالة الإيجابية، التي تولدت عن قمة العلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة، مشيراً إلى أن الأمين العام للجامعة ثمن عالياً الجهود التي قامت بها الدول العربية المعنية؛ من أجل العمل على إنهاء الخلافات العربية في توقيت عصيب يواجه فيه العرب تحديات مصيرية.