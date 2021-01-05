 قبيل القمة الخليجية.. وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا بنظيره الكويتي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قبيل القمة الخليجية.. وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا بنظيره الكويتي

الرياض - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 9:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 9:09 ص

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد بن ناصر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، فجر اليوم الثلاثاء، أن الوزرين بحثا "العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت "واس" أن وزير الخارجية تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تأتي هذه المشاورت قبيل انعقاد القمة الخليجية الـ41 لقادة التي تستضيفها السعودية اليوم.

وأعلنت الكويت أمس أن السعودية وقطر اتفقتا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين الجانبين، ما يزيد الآمال بأن تنهي القمة التوترات الخليجية مع قطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.


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