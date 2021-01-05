 هيكل يهنئ البابا تواضروس الثاني بحلول عيد الميلاد المجيد - بوابة الشروق
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هيكل يهنئ البابا تواضروس الثاني بحلول عيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس - ارشيفية
البابا تواضروس - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 9:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 9:27 م
بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وقال هيكل في نص البرقية "يطيب لي أن أهدي قداستكم أصدق العبارات وأجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية، وعلى سائر شعبنا العظيم بالخير واليمن والبركات".

وأتم "أنتهز الفرصة لأعرب لسيادتكم عن تقديرنا لدور الكنيسة المصرية في نشر تعاليم التسامح الرافض للمغالاة والتطرف، متمنيًا لقداستكم ولمصرنا الحبيبة وللكنيسة المصرية كل التوفيق والتقدم والازدهار".

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