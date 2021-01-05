محافظ أسوان يستجيب لأهالي الخزان شرق بعد شكاوى بشأن تراكم المياه بالمنطقة

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استجاب محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم، لشكاوى أهالي قرية الخزان شرق، بشأن مشكلة تراكم المياه بمنطقة الخزان شرق.

واجتمع المحافظ بمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والري والهيئة العامة للطرق والكبارى، بجانب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لسرعة التدخل من أجل إنهاء مشكلة تراكم المياه بمنطقة الخزان شرق والتى تؤرق المقيمين فيها، وأيضاً المبانى الخدمية.

وأعطى عطية توجيهاته بسرعة التعامل الفورى مع المشكلة من خلال شفط وسحب تراكمات المياه مع دراسة أسبابها ونوعها لوضع حل جذرى لها مع تحديد الجهة المسئولة بهذه الدراسة وتوفير اعتماد مالى للحلول الفنية.

وقال المحافظ، إننا لا نعمل في جزر منعزلة وأن تكون المسئولية مشتركة مع تنفيذ المهام والأعمال المطلوبة بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات الواقعة في المحافظة.