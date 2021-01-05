استكمال إخلاء وإزالة المنازل العشوائية وإعادة تسكين قاطنيها ببلوكات بديلة برأس غارب

أكد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم اليوم الثلاثاء، استكمال أعمال إخلاء منازل المستحقين من قاطني منطقة الخطورة الداهمة وإعادة تسكينها ببلوكات منطقة بديل العشوائيات (حي الروضة) برأس غارب.

وأضاف "رأفت"، أنه تم نقل وتسكين 8 أسر مستحقة لبلوك ببديل العشوائيات من قاطني المنطقه العشوائية داهمة الخطورة (عشش البلد) بعد التصديق على العقود الخاصة بهم من محافظ البحر الأحمر؛ ليصبح إجمالي الملاك الذين تم نقلهم وتسكينهم ببديل العشوائيات 37 مالكًا.

وأشار إلى أن عملية نقل وتسكين المواطنين تمت في هدوء تام واستعداد كامل من المواطنين، وتم تسليم البلوكات المخصصة لهم بمنطقة بديل العشوائيات "حي الروضة"، وتمت الإزالة الفورية اليدوية للمنازل بالمنطقة العشوائية بوجود الإدارات المختصة ومعدات الوحدة المحلية، وعناصر من هندسة الكهرباء لتركيب عدادات الكهرباء، وعناصر من شركة مياه الشرب لتركيب العدادات وضخ المياه، ومهندسي جهاز التعمير.

يشار إلى أنه تمت الإزالة فور الانتهاء من إخلاء منازل المواطنين المستحقين، ونقلهم وتسكينهم في البلوكات المخصصة لهم.