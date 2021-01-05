قالت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إن شهادة السلامة الصحية تلزم أصحاب الفنادق بتقديم طلب لغرفة الفنادق يستوجب فيه اتباع إجراءات محددة، تتمثل في تطهير كل الأماكن داخل المنشآت وخارجها، مع العمل بطاقة استيعابية لا تزيد عن 50%، وكذا وضع اشتراطات معينة لصالة الاستقبال والمطابخ وخدمة النزلاء.

وأضافت بهجت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أنه يتم المتابعة الدورية على الفنادق للتأكد من عملية التطهير في المنشآت، مشيرة إلى إلغاء الغرف العائلية التي تضم عدة أفراد.

ولفتت إلى أنه لا يمكن استخدام الغرفة الفندقية إلا بعد مرور 48 ساعة على النزيل السابق، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة لطاقم العمل، مع إلغاء «البوفيه المفتوح» واستبداله بالطلب.

وأكدت أن الفنادق ملتزمة بنسب الأشغال المحددة من الطاقة الاستيعابية، مضيفة: «لا مجال لأية مخالفات، نظرًا لأن عمليات المتابعة والمرور تتم بشكل دوري ومفاجئ».

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حصول 63 فندقًا عائمًا (Nile Cruises) حتى الآن على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة، والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لضوابط السلامة الصحية كافة.