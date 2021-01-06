وزير الدولة للإنتاج الحربي: نشارك في قطاعات التموين والحيازات الزراعية والتأمين الصحي

قال محمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة تتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في المشاركة بمشروعات القطاع المدني في مجالات مختلفة.

وأضاف مرسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تشارك في مشروعات محطات معالجة المياه والمخابز الآلية والمجازر ومحطات تحلية المياه وإنتاج البطاريات والأجهزة المنزلية.

ولفت إلى مشاركة الوزارة في المشروعات القومية الكبرى، قائلًا إن الإنتاج الحربي هي القائمة على منظومة بطاقات التموين والحجر الصحي والحيازات الزراعية والتأمين الصحي وتتبع الدواء.

ونوه بسيطرة الوزراة على حركة الدواء من المصنع للصيدليات ثم تلى المستهلكين، حتى لا يحدث نوع من التلاعب أو الغش، مضيفًا أنه يتم تسجيل العقارات داخل المنظومة بمجرد قدومها إلى مصر أو خروجها مز المصانع إذا كانت محلية، مع رفعه من المنظومة عند بيعه.