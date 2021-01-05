نيفين جامع: الرئيس وجه المصانع المشاركة بمعرض إحلال السيارات بزيادة المنتج المحلي

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة شهد عرض نماذج للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، والمزايا الخاصة بها، والتيسيرات المقدمة للمواطنين.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الاثنين، أن المعرض تضمن عمل 10 وزارات وهيئات كالبنك المركزي والبنوك التابعة وزارات المالية والداخلية والنقل والبترول والإنتاج الحربي.

وذكرت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه المصانع المنتجة محليًا بزيادة المنتج المحلي في المنتج عن 62%، فضلًا عن عدم اقتصار الأمور على الصناعات المغذية للسيارات.

وأشارت وزيرة الصناعة إلى أنها لم تتوقع الإقبال الشديد من المواطنين على المعرض، موضحة أن المعرض مستمر لمدة يومين إضافيين، ويحوي كل الشروط والمستندات اللازمة لإحلال السيارة للعمل بالغاز طبيعي.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس يشهد إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.