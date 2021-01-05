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أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 0.9% في 24 ساعة

الكورونا في أمريكا - ارشيفية
الكورونا في أمريكا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 5:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 5:34 م
ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 9ر0% خلال 24 ساعة حتى الساعة 07:06 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 8ر20 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 1ر1%. 

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 46ر2 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 5ر1% مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق. 

وسجلت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات في الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي بها 379 شخصا جراء فيروس كورونا.

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