 رئيس وزراء الإمارات يترأس وفد بلاده للقمة الخليجية - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 يناير 2021 10:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء الإمارات يترأس وفد بلاده للقمة الخليجية

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات
دبي - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 9:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 9:08 ص

غادر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متوجها إلى السعودية؛ لترؤس وفد بلاده إلى القمة الخليجية التي تستضيفها المملكة اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الكويت أمس أن السعودية وقطر اتفقتا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين الجانبين، ما يزيد الآمال بأن تنهي القمة التوترات الخليجية مع قطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك