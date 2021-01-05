رئيس وزراء الإمارات يترأس وفد بلاده للقمة الخليجية

غادر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متوجها إلى السعودية؛ لترؤس وفد بلاده إلى القمة الخليجية التي تستضيفها المملكة اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الكويت أمس أن السعودية وقطر اتفقتا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين الجانبين، ما يزيد الآمال بأن تنهي القمة التوترات الخليجية مع قطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.