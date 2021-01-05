 «دومينيون» تخطط لمقاضاة المحامية سيدني باول على ادعاءات بتزوير الانتخابات الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«دومينيون» تخطط لمقاضاة المحامية سيدني باول على ادعاءات بتزوير الانتخابات الأمريكية

رويترز
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 6:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 6:59 ص

أفاد مراسل RT في الولايات المتحدة بأن شركة "دومينيون" لنظم التصويت تخطط لمقاضاة المحامية سيدني باول بتهمة التشهير، بسبب ادعاءات باطلة ضدها بتزوير انتخابات الرئاسة.

وذكر مراسلنا أن الشركة تواصل استكشاف دعاوى مماثلة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه.

وكانت المحامية سيدني باول زعمت أن نظام التصويت الإلكتروني قام بتحويل أصوات ملايين الناخبين لصالح الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن.

وكان ترامب اعتبر في تغريدة عبر "تويتر" في 12 نوفمبر الماضي أن نظام "دومينيون" نقل مئات ملايين الأصوات إلى منافسه جو بايدن في ولاية بنسلفانيا وولايات أخرى.

 

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