مذكرات توقيف في تركيا لـ40 شخصا بشبهة دعم جولن

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أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء بأن السلطات أصدرت مذكرات توقيف بحق 40 شخصا بشبهة دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.

وأصدر ممثلو الادعاء في العاصمة أنقرة مذكرات توقيف بحق 29 شخصا بينهم عسكريون.

كما أصدر الادعاء في ولاية باليكسير بغرب البلاد مذكرات توقيف بحق 11 مشتبها بهم.

وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016. كما تقول أنقرة إن جولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة. وتصنف أنقرة حركة جولن منظمة إرهابية.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.