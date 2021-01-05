الأهلي يتقدم على سونيديب بهدفين نظيفين فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسونيديب بطل النيجر بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين، سجلهما طاهر محمد طاهر في الدقيقة 13 ووليد سليمان في الدقيقة 37، في المباراة التي تجمع الفريقين بإياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وياسر إبراهيم وعلي معلول وأليو ديانج وحمدي فتحي ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان، بينما جلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأيمن أشرف وسعد سمير وأكرم توفيق وصلاح محسن ومحمود كهربا ومحمد مجدي أفشة.

سيطر الأهلي على مجريات اللعب مبكرًا، ولاحت عدة فرص للتهديف في الدقائق الأولى تصدى لها دفاع المنافس.

في الدقيقة 9 كاد أحمد ياسر ريان يحرز أول أهداف المباراة بعد أن صوب رأسية قوية ارتدت من العارضة وضاعت معها أول فرصة خطيرة للأهلي.

وفي الدقيقة 13 سجل طاهر محمد طاهر أول أهداف المباراة بعدما تلقى تمريرة متقنة من وليد سليمان لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الأول.

في الدقيقة 17 انفرد أحمد ريان بحارس المرمى كارلوس دوجورام وراوغه قبل أن يتعرض للإعاقة أمام منطقة الجزاء، ليقوم حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه الحارس، ويضطر الجهاز الفني لفريق سونيديب إلى الدفع بالحارس البديل المصطفى موسى، ونفذ وليد سليمان ركلة حرة خطيرة خرجت أعلى المرمى بقليل.

استمرت سيطرة لاعبي الأهلي على الكرة من خلال تمريرات لاعبي الوسط إلى ظهيري الجنب، وقام وليد سليمان بإرسال العديد من التمريرات البينية التي أزعجت دفاعات سونيديب، بينما واصل محمد شريف تحركاته لفتح المساحات بمنطقة جزاء المنافس.

وفي الدقيقة 33 تسلم مورتيلا يحيى كرة في وسط الملعب وتوغل وصوب لكن بعيدًا عن مرمى علي لطفي، ليرد الأهلي بهجمة سريعة انتهت بتصويبة قوية من محمد شريف مرت أعلى المرمى.

في الدقيقة 37 سجل وليد سليمان الهدف الثاني للأهلي بعد تبادل مميز للكرة من هجمة متقنة ليعزز تقدم الأهلي.

وتواصلت سيطرة الأهلي على المباراة، وأهدر حمدي فتحي فرصة خطيرة وهو منفرد بالمرمى، بعد أن تلقى تمريرة مميزة حولها برأسه لتمر بجوار القائم.

وتوالت محاولات لاعبي الأهلي على مرمى المنافس حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتقدم بهدفين نظيفين.