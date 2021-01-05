تعليم الإسكندرية الأول والثاني جمهوريا بمسابقة فني يتحدى كورونا

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كَرَّمَ الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وجوزيف لبيب مدير عام التعليم الفني، طلاب التعليم الفني الفائزين في مسابقة "فني يتحدى كورونا".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز"، ومينا كمال استشاري التوجيه والإرشاد الفني بالمشروع، وياسمين نجيب مدير مكتب "وايز" بالإسكندرية، وطارق موسى مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل، والأستاذ أشرف أبو الفتوح مسئول التوظيف بالإسكندرية.

والجدير بالذكر أنه حصد المركز الأول جمهوري الطالب محمد عبد الرحمن بمدرسة برج العرب الصناعية، وحصدت المركز الثاني الجمهوري الطالبة ياسمين أشرف بمدرسة رشدي الصناعية بنات، كما كرم الدكتور محمد سعد الأستاذة عزة عبد الحميد مسئول ريادة الأعمال بمديرية التربية والتعليم، والأستاذ فرج عبد الله مدير مدرسة برج العرب الصناعية، والأستاذة إيمان السيد مسئول ريادة الأعمال بمدرسة رشدي الصناعية، بقاعة المؤتمرات بمديرية التربية والتعليم.

وقال سعد إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دشنت شهر أكتوبر الماضي مسابقة فني يتحدى الكورونا، بالتعاون بين وزارة القوى العاملة ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز".

وكانت المسابقة تهدف إلى الابتكار والتفكير العلمي لحل المشكلات الملحة في المجتمع، من خلال التواصل الرقمي والمساهمة في نشر الوعي بخطورة فيروس كورونا.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن المسابقة تعمل على تحسين الصورة الذهنية للمجتمع، من خلال عرض نماذج مضيئة من طلاب التعليم الفني في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وتقوم المسابقة على خمس تحديات يقوم فيها الطلاب بابتكار فكرة مشروع ذا جدوى.