جونسون يلغي رحلته إلى الهند لاحتواء كورونا في البلاد

ألغى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، رحلة كان مخططا لها إلى الهند في وقت لاحق من هذا الشهر، مشيرا إلى "ضرورة الإشراف على احتواء جائحة كورونا في البلاد".



وقالت متحدثة باسم داونينج ستريت: "تحدث رئيس الوزراء مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، هذا الصباح للتعبير عن أسفه، لأنه لن يتمكن من زيارة الهند في وقت لاحق من هذا الشهر كما هو مخطط".



وأضافت: "في ضوء الإغلاق العام الوطني الذي تم الإعلان عنه الليلة الماضية، والسرعة التي تنتشر بها سلالة فيروس كورونا الجديدة، رأى رئيس الوزراء أنه من الضروري البقاء في بريطانيا، حتى يتمكن من التركيز على احتواء اتنشار هذا الفيروس"، وفقاً لوكالة "رويترز".