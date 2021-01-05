السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتعهد حفلات روج للمخدرات بشرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم الثلاثاء، بمعاقبة تاجر مخدرات بمدينة شرم الشيخ بالحبس المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنية، للإتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من عمله كمتعهد حفلات مجالًا لترويج المخدرات بشرم الشيخ، وذلك بالقضية رقم 8350 جنايات، قسم أول شرم الشيخ، والمقيدة برقم 375 لسنة 2019 كلي جنوب سيناء.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 أكتوبر 2019 بدائرة قسم أول شرم الشيخ، عندما استغل متعهد حفلات بشرم الشيخ عمله في ترويج مخدر الحشيش والهيروين، ووردت معلومات إلى معاون مباحث القسم، تفيد قيام "م. ص. ص.ح" 35 سنة مواليد فاقوس شرقية، وشهرته ميدو بالإتجار في المواد المخدرة، وسبق اتهامه في العديد من القضايا منها الإتجار بالبشر والمواد المخدرة، واستخدامه عدد من السيارات مختلفة الأنواع للهروب من رجال المباحث.

وجرى تنظيم عدة أكمنة بمنطقة الهضبة ودلتا شرم بشرم الشيخ عقب ورود معلومات لرجال المباحث تفيد بأن المتهم سيسلم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بالقرب من محطة وطنية بالشارع الخلفي لسور دلتا شرم، وجرى ضبط المتهم قبل تسليمه المواد المخدرة مستقلًا السيارة رقم " و.ن.أ " 4187 كيا سبوزتاج، وعثر داخل جيب بنطلونه على علبه سجائر فارغة وبداخلها 15 لفافة ورقية بها مسحوق يشبه مسحوق الهيرويين، ومبلغ مالي 750 جنيها.

وبتفتيش السيارة عثر على كيس بلاستيك بداخلة 40 لفافة ورقية يحتوي كل منها على مسحوق الهيرويين، وعلبة سجائر أخرى بداخلها 14 قطعة بنية الشكل لمخدر الحشيش، وهاتفي محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات والسيارة، وعرض المتهم على النيابة العامة، وجرى إحالته إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، التي قضت بجلستها اليوم بحكمها المتقدم.