وزير يمني يطالب المجتمع الدولي بوقف التدخلات الإيرانية

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، المجتمع الدولي ، وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالقيام بمسئولياته القانونية في وقف التدخلات الإيرانية في اليمن، والضغط لوقف سياسات نظام طهران وأنشطته الإرهابية المزعزعة لامن واستقرار المنطقة، والعمل على تصنيف الحوثي جماعة إرهابية.



و‏قال وزير الإعلام اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ظهور الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن ايرلو في فعالية بالعاصمة المختطفة صنعاء هي رسالة إيرانية للعالم لتأكيد سيطرتها على صنعاء.



وأضاف أن مشهد سفير إيران لدى الحوثيين في فعالية أقامتها مليشيا الحوثي في الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني متوسطا المنصة، وعلى الهامش ما يسمى رئيس وزراء الانقلاب، رسالة إيرانية للعالم مفادها أنها المتحكم بمقاليد الأمور وأن ايرلو الحاكم الفعلي لمناطق سيطرة المليشيا.