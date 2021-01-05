بنين تعتزم طرح أول سندات باليورو في العام الجديد بأفريقيا

تستعد دولة بنين لطرح أول سندات باليورو في العام الحالي بأفريقيا بهدف الاستفادة من انخفاض تكلفة الاقتراض، مع استفادة الاسواق الصاعدة من أسعار الفائدة بالغة الانخفاض.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن حكومة بنين اختارت بنكي سيتي جروب وسوسيتيه جنرال لترتيب اجتماعات مع المستثمرين للترويج للطرح اعتبارا من الغد، حيث تعتزم بنين طرح سندات باليورو مدتها 11 عاما.



وبحسب المصدر فإن بنين قد تطرح سندات بمدى أطول، مع احتمال إعادة شراء سندات بقيمة 500 مليون يورو (614 مليون دولار) تستحق السداد عام 2026 ويبلغ العائد عليها 75ر5% في حين أن المنتظر أن يكون سعر العائد على السندات الجديدة أقل.



يذكر أن التصنيف الائتماني لبنين حاليا يقل عن الدرجة الاستثمارية بمقدار 4 درجات وفق تصنيف إس أند بي جلوبال ريتنجس وبدرجة واحدة وفق تصنيف فيتش.