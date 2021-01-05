هولندا: إجمالي إصابات كورونا يصل لـ839 ألفا و316 والوفيات 11 ألفا و770

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 839 ألفا و316 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 11 ألفا و770 حالات.

وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 10 آلاف و48 شخصا من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 44 أسبوعا.