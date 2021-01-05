 هولندا: إجمالي إصابات كورونا يصل لـ839 ألفا و316 والوفيات 11 ألفا و770 - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 يناير 2021 10:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

هولندا: إجمالي إصابات كورونا يصل لـ839 ألفا و316 والوفيات 11 ألفا و770

أمستردام - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:18 ص

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 839 ألفا و316 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 11 ألفا و770 حالات.

وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 10 آلاف و48 شخصا من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 44 أسبوعا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك