تعرف على تأثير التمارين الرياضية على صحة النوم

تشير العديد من الدراسات إلى أن وقت ممارسة الرياضة يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في تحديد نوعية النوم ليلاً، وذلك لأن النوم واللياقة البدنية يتأثران ببعضهما.

ونشر موقع "سليب فاونديشن" مجموعة من المعلومات حول تأثير التمارين الرياضية على صحة النوم.

• كيف تساعد التمارين على تحسين النوم؟

على الرغم من أن الخبراء لا يزالون غير قادرين على تضييق نطاق الطريقة الدقيقة التي تؤثر بها التمارين على النوم، إلا أن هناك عدد من الطرق التي يمكن أن تكون أسبابًا محتملة، إذ أنه من المعروف أن التمارين الهوائية الطفيفة تزيد من مقدار النوم العميق، والذي يكون من خلاله يكون للجسم فرصة لتجديد شبابه، كما أن التمرين يوازن المزاج ويساعد في تهدئة العقل مما يقطع شوطًا طويلاً في ضمان النوم جيدًا، حيث يعتقد بعض الخبراء أن ارتفاع درجة حرارة الجسم الناجم عن التعرق أثناء التمرين يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة النوم.

• ما هو أفضل وقت لممارسة الرياضة؟

يُعتقد أن ممارسة الرياضة في وقت مبكر جدًا في الصباح لا تجعل درجة حرارة الجسم مرتفعة بما يكفي للنوم العميق، ويمكن أيضا أن تؤدي ممارسة الرياضة قبل النوم بوقت قصير إلى عدم القدرة علي النوم وذلك بسبب ارتفاع مستوى هرمون الأدرينالين، لذلك يمكن أن يكون ممارسة الرياضة في وقت الظهيرة هو الوقت الأكثر فعالية في اليوم، حيث تمنح جلسة بعد الظهر درجة حرارة الجسم وقتًا كافيًا للارتفاع ثم تنخفض أيضًا بحلول الوقت الذي يجب النوم فيه، وذلك علي العكس عند ممارسة الرياضة في وقت متأخر من المساء، حيث تظل درجة حرارة الجسم الأساسية مرتفعة، بالإضافة إلى زيادة معدل ضربات القلب.

ويقترح الخبراء، أن روتين التمرين يجب أن يتناسب مع ساعة الجسم، حيث إنه إذا كنت مستيقظًا مبكرًا، فمن الأفضل ممارسة الرياضة في الصباح وبعد ذلك بقليل في المساء للأشخاص الذين يستيقظون في وقت متأخر، ومن المهم أيضا أن معرفة الروتين والوقت المناسبين للجسم.