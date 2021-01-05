ترحيب فلسطيني بإعلان المصالحة الخليجية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء أن تحقيق المصالحة الخليجية "يعزز العمل العربي المشترك" والدفاع عن قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



ورحب عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بانعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج في السعودية، متمنيا النجاح للقمة في تحقيق أهدافها "بلم الشمل ووحدة الصف العربي إزاء التحديات التي تواجه أمتنا".



وأشاد عباس بـ"الجهود المقدرة لدولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع بين الأشقاء في دول الخليج العربي، وعقد هذه القمة الهامة".



من جهته، بارك عضو المكتب السياسي رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس" عزّت الرّشق لدول مجلس التعاون الخليجي انعقاد دورته الـ41 اليوم في السعودية.



وأعرب الرشق، في بيان صحفي، عن الأمل في أن تتكلّل القمة الخليجية بالنّجاح في تحقيق وإنجاز المصالحة الخليجية واستعادة اللحمة ورأب الصدع بين الأشقاء "بما يحقّق خير وأمن واستقرار وتقدّم دولها وشعوبها".



وأكد القيادي في حماس أن المصالحة الخليجية وإنهاء الخلاف بين الأشقاء "خطوة مهمّة لتحقيق تطلعات الشعوب العربية في تعزيز العمل المشترك في خدمة قضايا الأمَّة وعلى رأسها القضية الفلسطينية في ظل التحديات والمخاطر التي تتعرّض لها".