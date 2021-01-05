وزير الري يناقش آخر تطورات سد النهضة مع وزير الخزانة الأمريكي

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، والذي يقوم بزيارة لمصر خلال الفترة من 5-6 يناير 2021، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين، بما ينعكس إيجابياً على خدمة الأهداف التنموية المرجوة، ومن جانبه أعرب ستيفن منوشن عن سعادته بزيارة مصر، وترحيبه باستمرار التعاون بين البلدين.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أنه استعرض مع وزير الخزانة الأمريكي الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.