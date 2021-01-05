البدري وجهازه يتابعون مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي من ملعب اللقاء

تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري في ملعب الدفاع الجوي مساء اليوم الثلاثاء، من أجل متابعة مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي المقامة ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.

وحرص البدري على متابعة اللقاء من مدرجات ملعب المباراة، لمشاهدة لاعبي بيراميدز، حيث يأمل مدرب المنتخب في أن يختار أفضل العناصر التي ستنضم لمعسكر الفراعنة المقرر له مارس المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر مجموعته بـ8 نقاط، بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والتي ستقام مطلع العام المقبل بالكاميرون.