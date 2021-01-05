انتهت نتائج دراسة نُشِرَتْ، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلين إلى أن تجديد إغلاق كورونا في ديسمبر الماضي أثر بشكل غير ملموس على أرباح الشركات الألمانية.



وأوضحت نتائج الدراسة التي أجراها مركز (جيرمان بزينس بانل) التابع لجامعة مانهايم غربي ألمانيا أن أرباح الشركات في البلاد سجلت تراجعا بنسبة 6ر16% في مجمل العام الماضي.



وتابعت النتائج أن هذه القيمة تحسنت بشكل طفيف مقارنة بالصيف الماضي ولم تتأثر بشكل ملموس بتشديد الإغلاق في منتصف ديسمبر الماضي.



واستندت النتائج إلى استطلاع بين الشركات تم عن طريق إجراء نحو 15 ألف مقابلة في الفترة بين يوليو حتى سبتمبر الماضيين والفترة بين نوفمبر حتى ديسمبر الماضيين.



وشمل هذا الاستطلاع أكثر من 1000 شركة من نحو 110 قطاع.



في الوقت نفسه، رصدت الدراسة إعادة توزيع لأرباح الشركات بسبب تشديد الإغلاق اعتبارا من السادس عشر من الشهر الماضي، مشيرة إلى أن قطاع تجارة التجزئة المتضرر من الإغلاق سجل تراجعا جديدا في الأرباح بنسبة 4ر3% منتصف الشهر الماضي، فيما شهدت محلات تجارة التجزئة المفتوحة تطورا إيجابيا في نفس الوقت.



وحسب النتائج، فإن موقف الأرباح للشركات يعتمد بشكل مباشر على إغلاق المحلات، فحيثما صدر أمر حكومي بالإغلاق في أي وقت في عام 2020، كانت الأرباح تتراجع بنسبة 5ر41% رغم المساعدات الحكومية، وكانت الشركات الصغيرة والعاملون لحسابهم من المتضررين من الإغلاق على نحو خاص.