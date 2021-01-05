مصطفى بكري: المصالحة مع قطر تفتح الطريق لارتكاب مؤامرات ضدنا

حذر الإعلامي مصطفى بكري، من خطورة المصالحة مع قطر.

وقال بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الثلاثاء، «قبيل ساعات من عقد قمة المصالحة مع قطر، لا تزال قناة الجزيرة تبث سمومها ضد مصر، لا تظنوا أن قطر ستتراجع عن مشروعها، ولا تجاملوا الأمريكان على حساب الأمن القومي العربي، فالمصالحة مع قطر تفتح أمامها الطريق لارتكاب المزيد من المؤامرات ضدنا جميعًا».

وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، مساء أمس الاثنين، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية بداية من مساء أمس، قبل ساعات من انعقاد قمة العلا في المملكة الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الكويتي، في بيان تليفزيوني، إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أجرى اتصالا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، وأنه تم الاتفاق على فتح جميع الحدود بين قطر والسعودية.