عام 2020 شهد سقوط 136 مدنيا ومقتل 168 عسكريا في أسوأ اغتيالات بأفغانستان

شهد 2020 أسوأ موجات الاغتيالات تزامنًا مع بدء المحادثات بين طالبان والحكومة الأفغانية والمراحل الأخيرة من انسحاب الجيش الأمريكي من البلاد؛ ليسقط مئات المدنيين والعسكريين قتلى برصاصات وعبوات لا يعرف مطلقها أبدا، ليبقى الأفغان في حيرة عمن الذي يقتلهم في صمت.

وبحسب إحصائية لنيويورك تايمز الأمريكية، شهد العام الماضي سقوط 136 مدنيا في وقائع اغتيال ومقتل 168 عسكريا بالاغتيالات في أشد عام من حيث أعمال الاغتيال في أفغانستان.

وأوضحت الصحيفة، وجود تطور في أنواع أهداف الاغتيال التي بدأت باستهداف أعيان ورجال دين في القرى النائية بالنصف الأول من العام لتزداد حدتها لتطال الصحفيين والقضاة وكبار الضباط والحقوقيين في العاصمة كابول وبقية المدن.

وبينما تشير الحكومة الأفغانية لطالبان، كالمشتبه الأول بشن تلك الاغتيالات كمكمل لهجماتها على التمركزات العسكرية؛ من أجل الضغط على الحكومة بالنزول على نتائج المفاوضات مهما كانت، إلا أن طالبان تنكر صلتها أبدا بأي من الاغتيالات التي تطال المدنيين.

ويقول دولة وزيري الخبير العسكري، إنه من المحتمل أن يستغل تجار المخدرات ونهاب الأراضي الإرهاب الذي تمارسه طالبان، ليقوم باغتيال الأهداف التي تعيق أعمالهم وانتظار التصاق التهم بمسلحي طالبان.

وقال أحمد سراج، مدير الأمن الوطني الأفغاني، إن حركة طالبان تقف وراء الاغتيالات، لكن بشكل غير مباشر، عبر وحدة خاصة تعمل منفردة تحت اسم "عبيدة كروان"، التى تم اعتقال 290 من عناصرها.

ويتم تنفيذ معظم الاغتيالات إما بالسلاح الناري بواسطة العبوات اللاصقة التى تحوى متفجرات بلاستيكية قوية فى وعاء مغناطيسي قابل للصق على السيارات.

وتقول نرجس فايزان، إن زوجها بايمراد فايزان ضابط الشرطة العسكرية كان يتلقى تهديدات بالقتل، لكنه يقول إنه لم يؤذ أحدا ولا يتوقع أن يؤذيه أحد بالمثل، لكنه تعرض للاغتيال بداية ديسمبر بطلقات نارية، بينما لم يتبن أحد مقتله.

وكذلك الأمر بشأن نظيفة إبراهيمي، طبيبة السجون، التى يقول شقيقها إنها كانت تطمئنه بأنها لا تتعامل مباشرة بالمساجين ما يجعلها غير مؤذية لأحد وبعيدة عن الاستهداف، لكن ما حدث أنها تعرضت ومرافقيها لعبوة لاصقة فجرت سيارتهم وقتلهم جميعا في ديسمبر الماضي.

وطالبت الحكومة الأفغانية، المؤسسات الصحفية، بتسليح صحفييها أو زيادة تأمينهم، لكن ذلك لم يمنع استمرار نزيف الدم الصحفي، الذي كان من آخر قتلاه رحمة الله نقصات صحفية أسوشييتد برس التي لقت مصرعها منذ قرابة الأسبوع في غازني بسلاح نارى، ولم تمض أيام على مقتلها حتى لقيت الناشطة الحقوقية فريشتا كوهستاني مصرعها بعملية اغتيال عقب تهديدات تلقتها وتحدثت عنها وعن تجاهل الشرطة لها قبل مقتلها.

وتقول شهرزات، أكبر مديرة لجنة حقوق الإنسان الأفغانية، إنها تخشى أن يصبح أمر الاغتيالات معتادا للعالم الذى أصبح يتجاوزه دائما، مضيفة أن الشيء الجديد الوحيد أن الأفغان كانوا يعرفون سابقا من يغتالهم، بينما أصبح الغائلون مجهولون في الوقت الحالي.