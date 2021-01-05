البنك المركزي البولندي: شراء نقد أجنبي لدعم الاقتصاد المحلي

قال محافظ البنك المركزي البولندي، آدم جلابينسكي، اليوم الثلاثاء، إن البنك يشتري العملات الأجنبية في السوق منذ منتصف ديسمبر في محاولة لدعم الاقتصاد المحلي.

أضاف جلابينسكي أن الهدف كان "تعزيز تأثير" السياسة النقدية المرنة على العملة المحلية، الزلوتي، والاقتصاد ككل.

وأوضح أن الضغط المتزايد مؤخرًا بارتفاع قيمة الزلوتي أمر مقلق للغاية وضار جدًا، من منظور تعافي الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على زخم الصادرات"، حيث إن ضعف الزلوتي أمام العملات الرئيسية يجعل الصادرات البولندية أرخص للعملاء في الخارج.

وخفضت بولندا تدريجياً سعر الفائدة الرئيسي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد من 5ر1% إلى 1ر0% فقط. ومع ذلك ، في المقابل تراجعت قيمة الزلوتي بشكل طفيف ومؤقت، بسبب السياسة النقدية فائقة المرونة التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى، كما أشار جلابينسكي.

وأوضح محافظ البنك المركزي البولندي إن إضعاف قيمة العملة المحلية هو "الآلية الطبيعية التي تسمح للاقتصادات ذات سعر الصرف الحر بالتخفيف من حدة تراجع المعنويات الاقتصادية وتعزيز احتمالات الانتعاش وتجنب مخاطر التضخم المفرط".

كانت قيمة الزلوتي قد تراجعت بشكل واضح في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من عام 2020، وفي منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، اكتسبت العملة البولندية بعض القوة مقابل اليورو، حيث تم تداولها بسعر 4.5446 زلوتي مقابل كل يورو.