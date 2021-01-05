إيران تعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وحسبما ذكرته قناة «BBC عربي»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن هذه الإصابة بالسلالة الجديدة التي ظهرت في إيران هي لمسافر قادم من بريطانيا.