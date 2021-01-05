بلغاريا تسجل 1029 إصابة جديدة و157 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ذكرت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 1029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أصل 10 آلاف و774 فحصا.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية- بأنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 157 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و835 شخصا.

وأضافت الوزارة أن 2213 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الفترة نفسها، ويبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 71 ألفا و621 حالة، من بينهم 4 آلاف و405 يحتاجون إلى تلقى العلاج بالمستشفيات، و411 شخصا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.