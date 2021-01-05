السماح بزيادة عدد التبديلات في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية أنها ستسمح للفرق بإجراء خمسة تبديلات في صفوف اللاعبين بدلا من ثلاثة، خلال مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو".

وجاء ذلك بعد التشاور مع الأندية الأربعة التي لا تزال تتنافس في بطولة كأس الرابطة، وقد وافقت الرابطة أيضا على أن تضم قائمة البدلاء لكل فريق في المباراة تسعة لاعبين.

وبخلاف ما كان عليه الحال في الأعوام السابقة، عندما كانت المباراة تعاد في حالة تعادل الفريقين، تستمر الآن المواجهات، في حالة التعادل لوقت إضافي ثم لضربات الجزاء الترجيحية في حالة استمرار تعادل الفريقين.

وجاءت قرارات الرابطة في ظل ازدحام جدول المباريات في كرة القدم الإنجليزية بعد البداية المتأخرة للموسم في ظل الظروف المتعلقة بأزمة جائحة كورونا.

وفي مسابقات الدوري من الدرجة الثانية إلى الدرجة الرابعة، يسمح الآن أيضا بإجراء خمسة تبديلات، لكن ذلك ليس مسموحا به في الدوري الممتاز، وقد اشتكى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من هذا الأمر عدة مرات.

وتقام المباراة الأولى بالدور قبل النهائي من كاس رابطة المحترفين الإنجليزية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء حيث يخوض توتنهام مباراة ديربي لندني أمام فريق الدرجة الثانية برينتفورد.

وتقام المباراة الثانية في المربع الذهبي غدا الأربعاء، وتجمع بين الجارين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

ولن يقام النهائي في فبراير كما كان معتادا، وإنما سيقام في نيسان/أبريل في استاد ويمبلي، وتأمل الرابطة في أن يجرى السماح للجماهير بالحضور مجددا في المدرجات بحلول ذلك الوقت.