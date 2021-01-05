صحة كردستان: تسجيل 107 إصابات جديدة و6 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 107 إصابات جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية (نينا) اليوم الثلاثاء- أن هذه الإصابات شملت 21 حالة في أربيل، و32 حالة في السليمانية، و50 حالة دهوك، وحالتين في كرميان وحالتين في رابرين.

وأشارت إلى تعافي 982 حالة شملت 334 حالة في أربيل، و175 حالة في السليمانية، و382 حالة في دهوك، وحالتين في حلبجة، و37 حالة في كرميان و52 حالة في رابرين، فضلًا عن وفاة 6 حالات جراء الإصابة بالفيروس.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الإقليم بلغ 103 آلاف و871 حالة، تعافى منها 75 ألفًا و11 حالة، وتوفي 3404 حالات، ولا يزال 25 ألفًا و50 حالة تتلقى العلاج.