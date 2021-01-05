قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لن تتصالح مع قطر، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، أنه لا يستطيع التصالح مع من يريد هدم مصر.

وأضاف موسى، أثناء تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن «مصر لن تشارك في القمة الخليجية غدًا، ولا تصالح مع النظام القطري الإرهابي»، متابعًا: «يعني إيه أقعد مع تميم؟ ناس شغالة ليل ونهار هد في البلد وتحريض على مصر».

وتساءل: «هنتصالح مع مين وعلى إيه؟ هترجعولنا شهداءنا؟ بلد وناس لسة بتتآمر علينا.. الرئيس قالها بشكل واضح ما ينطبق على الإخوان ينطبق على قطر.. دول بيزعلوا لما نعمل حاجة كويسة»، بحسب تعبيره.

وتابع: «قلت من قبل موقفي واضح ضد قطر والنظام القطري ولن يتغير، إحنا البلد الكبيرة أوي، وعمرنا ما خضعنا لأحد أبدًا، مصر رأسها مرفوعة، ووضعها مختلف عن أي طرف، ولازم الجميع يعرف قوة البلد.. اللي مصر بتصرفه في اليوم يكفي بلاد لسنوات».

واستطرد: «مصر مواقفها ثابتة ومحددة، ولا ترجع للوراء، القاهرة ذات قرار مستقل ولا تسمح لأحد بالضغط عليها»، معلقًا: «لا يعنيني أي أحد بأي مكان سوى مصر، نحن نعمل في قناة مصرية خاصة».