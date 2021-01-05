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بشكتاش يسعى للتعاقد مع النني مجددا

الشروق
نشر في: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 يناير 2021 - 10:52 ص

يسعى بشكتاش التركي للتعاقد مع محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن نادي بشكتاش التركي يطلب ضم النني مجددًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان النني لعب لبشكتاش خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وظهر بمستوى جيد مع الفريق التركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بشكتاش يريد استغلال تعافي توماس بارتي لاعب وسط أرسنال من الإصابة، للانقضاض على صفقة النني، حيث يدرك بشكتاش أن عودة بارتي ستصعب كثيرًا من تواجد النني بالتشكيلة الأساسية لأرسنال.


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