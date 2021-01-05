أكد نادي صنداونز الجنوب إفريقي على رفض رحيل لاعبه جاستون سيرينو للنادي الأهلي الفترة الحالية، من خلال إدراج اللاعب في قائمة المباراة التي يخوضها أمام جالاكسي بطل بتسوانا بإياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وطبقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإنه لا يجوز إشراك سيرينو مع أي ناد آخر بدوري الأبطال لهذا العام بعد دخوله قائمة صنداونز في الدور التمهيدي.

وحاول الأهلي طوال الفترة الماضية التعاقد مع سيرينو بناء على رغبة بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لصنداونز والحالي للأهلي، لكن لم ينجح بسبب مغالاة النادي الجنوب إفريقي في طلباته المالية.

ونشر سورينو رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وصورته في مباراة صنداونز والأهلي بدوري الأبطال، قائلًا:"ربما ليس اليوم أو غدًا.. ولكن عاجلاً أم آجلاً سأحقق أحلامي".

واعتبر البعض أن هذه الرسالة جاءت بعد توقف صفقة انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.